Арбитр удалил игрока по ошибке

В матче Лиги Чемпионов между «Селтиком» и «Ольборгом» итальянский арбитр Маттео Трефолони по ошибке удалил с поля невиновного игрока. За 10 минут до конца матча защитник «Ольборга» Микаэль Якобсен грубо нарушил правила против Георгиса Самараса. Трефолони же вместо Якобсена удалил с поля его партнёра по команде Майкла Бошама, сообщает «Советский спорт». «Ольборг» планирует подать в УЕФА аппеляцию по поводу этого инцидента и потребует снятия с Бошама дисквалификации. Какие санкции грозят итальянскому арбитру, пока неизвестно.