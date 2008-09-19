Роланд дисквалифицирован на два года

Австралиец Марк Роланд получил двухлетнею дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. Как отмечает «Спорт Экспресс», санкция была наложена на спортсмена не по итогам положительного результата допинг-проб, а в результате исследования Австралийского антидопингового агентства, доказавшего, что в период с 2003 по 2004 года велогонщик принимал анаболический стероид дегидроэпиандростерон (гормон роста). Все результаты, показанные Роландом с 27 августа 2003 года, аннулированы, а вернуться в большой спорт он сможет 24 апреля 2010-го.