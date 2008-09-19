Рижское «Динамо» расторгнет контракт с Масальскисом

Рижское "Динамо" может разорвать действующее соглашение с основным голкипером Эдгаром Масальскисом. Причина - возможное нарушение хоккеистом, выбывшим из строя на три месяца из-за перелома лодыжки, спортивного режима. Напомним, повреждение было получено хоккеистом в потасовки в Старой Риге, которую, по одной из версии, спровоцировал сам пострадавший. Сегодня руководство команды встретится с полицией, чтобы внести ясность в произошедшее, после чего и будут сделаны выводы относительного дальнейшего пребывания Масальскиса в "Динамо", передает «Спорт Экспресс».