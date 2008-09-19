Ржига: Во втором периоде заиграли в свой хоккей

Главный тренер "Спартака" Милош Ржига после уверенной победы над подмосковным"Витязем" (5:2) сказал, что исход матча решился во втором периоде, когда его подопечные заиграли в свой хоккей, сообщает «Спорт Экспресс». "В первом периоде мы не знали, что будет, - признался Ржига. - Ребята боялись немного и много действовали индивидуально. Во втором периоде заиграли в свой хоккей и решили исход матча в свою пользу. В заключительном периоде нам приходилось уходить от столкновений, допуская много ошибок в обороне, но Мартин Прусек нас выручил".