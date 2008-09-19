«Арсенал» может проиграть «Шахтеру» до матча

Как сообщалось ранее, матч 8 тура Премьер-лиги "Арсенал" - "Шахтер" должен состояться на стадионе НТК имени Банникова. Ранее проведение этого поединка планировалось на стадионе "Динамо" имени Лобановского, сообщает Террикон. В сложных погодных условиях динамовцы выступают на своей арене в Лиге чемпионов и внутренних соревнованиях. Похоже, что из-за этих нагрузок динамовцы отказались предоставить во временное пользование стадион своим "бездомным" соседям. Известно, что стадион НТК имени Банникова не соответствует целому ряду требований ФФУ и УПЛ. Так, на нем вместо минимальных 5,000 мест есть только 1,500. Также недостаточно освещения, туалетов, нет ложи прессы. Формально на отличном поле этого стадиона можно сыграть матч Премьер-лиги. Однако если следовать букве закона, то "Арсеналу" следует засчитать поражение. Кстати, по неофициальной информации, "Шахтер" уже якобы обратился в Премьер-лигу с обращением по поводу несоответствия заявленного стадиона. Похоже, в отечественном футболе назревает очередной скандал...