Фергюсон сравнил Уолкотта с Гиггзом

И при этом не забыл подчеркнуть, что реактивному Тео следует брать пример с легендарного Райана. "В Англии наконец-то появился футболист, которого можно сравнить с Райаном Гиггзом. Хет-трик Тео Уолкотта в ворота Хорватии многого стоит", - делится своим мнением сэр Алекс Фергюсон, информирует FOOTBALL.UA. "Но впереди у Тео тяжелый этап в карьере - испытание славой. Сейчас каждый футбольный агент, любой журналист будет вести за ним охоту". "Что нужно Уолкотту для дальнейшего развития? В первую очередь, это сильный наставник. Тут, как вы понимаете, проблем никаких нет. А все остальное зависит исключительно от него самого. Талант у него огромный". "У Райана Гиггза на старте карьеры хватило понимания, он не стремился стать "поп-звездой". У валлийца не было задачи раздавать интервью, он просто хотел играть в футбол", - заключил сэр Алекс Фергюсон.