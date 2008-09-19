Лаудруп: Успех зависел не от меня

Главный тренер Спартака Микаэль Лаудруп прокомментировал победу в Кубке УЕФА над чешским Баником - 1:0. Напомним, что это был дебютный поединок датчанина у руля москвичей, передает FOOTBALL.UA. - Первые 20-25 минут Баник играл очень хорошо, - сказал после матча Лаудруп. - Чехи выглядели активнее, много атаковали, имели преимущество. Но в середине первого тайма мы сумели выровнять игру, а после перерыва завладели инициативой и создали больше голевых возможностей". Конечно, побеждать всегда приятно - тем более в своем первом матче в гостях. Однако впереди нас ждет ответный поединок в Москве, в котором также нужно играть на победу. Я недолго нахожусь в команде, что-то увидел и подкорректировал, но успех в сегодняшней игре в большей степени зависел от футболистов". "Если в некоторых матчах спартаковцы слабо проводили вторые таймы, то сегодня такого не было. Мы сыграли достаточно ровно, и на поле была единая команда", - резюмировал наставник красно-белых.