Джеррард хвалит Рейну

Капитан Ливерпуля Стивен Джеррард и вратарь Мерсисайдцев Пепе Рейна после матча с Марселем обменялись любезностями. Напомним, что Джеррард забил оба гола Ливерпуля в матче, причем, ему пришлось перебивать одиннадцатиметровый удар. Рейна заявил, что: "У Стивена железные нервы". "Он показал, что может выдержать давление. Это было просто невероятно. В это весь Стиви Джи", сообщает FOOTBALL.UA. Джеррард тоже не остался в долгу: "Мы знаем, что наши ворота защищает лучший вратарь Премьер-лиги и один из лучших киперов мира. Рейна великолепен. Для того, чтобы добиться успеха в каком-то турнире, нужно обладать сильной обороной и хорошим вратарем - мы знаем, что можем положиться на Пепе".