Маркевич: Мы не должны были проигрывать

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК Металлист Мирон Маркевич прокомментировал исход матча. "Мы никак не должны были проигрывать. Футбол - такая штука, ты не забил - тебе забили. Так получилось. Теперь все переносится в Харьков", - завил наставник Металлиста. "Бешикташ - хорошая команда, так что прогнозировать я не берусь. Если бы мы забили гол, шансов было бы больше. Но, еще раз скажу, все решится в Харькове", - подчеркнул Маркевич, информирует «Корреспондент». Наставник Бешикташа Эртугрул Саглам прокомментировал матч следующим образом: "Сегодня мы сыграли как настоящая команда и выполнили все те планы, которые были у нас перед игрой. Команда играла как единое целое. Есть небольшие нюансы, но я очень доволен своими ребятами. В то же время мы забили мяч, не пропустили. Но Металлист играл хорошо, и в какой-то мере нам повезло. Теперь в Харькове нам будет легче, а Металлисту придется атаковать". "В своей команде никого не выделю. Я доволен игрой всех ребят. А у Металлиста понравились Джексон и Девич - очень остро играли. Обрадович в защите был очень хорош и надежен, Папа сильнейший защитник. Кстати, у вас отличная команда и селекция, а я как раз хотел спросить, сколько стоит Майдана?", - рассказал Саглам. В четверг, 18 сентября, состоялся первый матч Первого раунда Кубка УЕФА между стамбульским Бешикташем и харьковским Металлистом. Харьковчане не смутились перед хозяевами и имели хорошие шансы решить судьбу матча в свою пользу. Однако гол, забитый из оффсайда, позволил Бешикташу праздновать победу.