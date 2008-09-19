Renault мечтает о четвертом месте

Спортивный директор Renault Стив Нильсен рассказал о перспективах борьбы французской команды с Тоуота за четвертую позицию в итоговом турнире Кубка конструкторов Формулы-1. "Я не спорю, болиды японского конструктора производят впечатление, равно как и их пилоты. В ходе Гран-при в Монце Тоуота выглядела очень уверенно", - считает Нильсен, информирует «Корреспондент». "Но если мы будем стабильно набирать очки в оставшихся гонках, то сможем застолбить за собой четвёртую строку командного рейтинга. Думаю, нам необходимо набрать десять очков в двух следующих гонках, после чего японская команда нас уже не догонит", - сказал Нильсен. Также сообщалось, что босс Рено Флавио Бриаторе заявил, что команда не променяет пилота Фернандо Алонсо ни на кого другого.