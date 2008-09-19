Анчелотти сменит Спалетти в «Роме»

Итальянские СМИ прогнозируют, что следующим местом работы Карло Анчелотти будет Рома. Лучиано Спалетти и Карло Анчелотти ужасно начали сезон в своих клубах, информирует «Корреспондент». Рома не смогла победить в первых четырех официальных матчах, а во вторник сенсационно проиграла Клужу на своем поле в Лиге чемпионов. Милан проиграл два стартовых матча чемпионата, и потерпел поражение в 7 из 8 последних играх. Карло никогда не скрывал желания возглавить джалоросси, поэтому Gazzetta dello Sport пишет, что именно он заменит Спалетти у руля Волков. Кредит доверия Анчелотти зависит от матча кубка УЕФА с Цюрихом и последующих побед в серии А. От Спалетти также ждут обязательной победы над Реджиной в этот уикенд. Ранее сообщалось, что вице-президент Милана Адриано Галлиани опроверг информацию о скорой отставке Карло Анчелотти. Напомним, что во вторник, 16 сентября, итальянская Рома проиграла первый матч группового этапа Лиги Чемпионов румынскому Клужу со счетом 1:2.