Венгрия намерена провести ОИ-2020

Экономика Венгрии и ее столицы сегодня не могут похвастаться серьезными успехами, чтобы рассчитывать на право провести у себя Олимпиаду. Тем не менее, активисты Олимпийского движения Будапешта полны оптимизма и считают, что главные спортивные состязания вполне могут быть организованы на берегах Дуная в 2020 году. На днях спортивные и городские чиновники собрались за круглым столом для обсуждения олимпийских перспектив венгерской столицы. По мнению главного архитектора города Эвы Белезнай, Игры в Будапеште могут оказаться очень выгодным предприятием. Уже имеется предварительный план их организации. Так, главным Олимпийским стадионом станет действующая арена имени Пушкаша. Олимпийская деревня для спортсменов разместится в северной части острова Чепел, на противоположной стороне от которой будет построен медиа-деревня. Сами же спортивные площадки Олимпиады будут разбросаны по всему городу. Однако подготовка к Олимпиаде предполагает гигантский объем работ по развитию инфраструктуры не только в самом Будапеште, но и в целом в стране. По словам заместителя мэра столицы, отвечающего за развитие, Имре Икваи-Сабо, город сейчас развивается в направлении, соответствующем его олимпийским амбициям. При этом прежде необходимо, чтобы Венгрия успела перейти на евро, построить в Будапеште две линии метро, завершить строительство кольцевой автодороги. На ремонт и создание всей инфраструктуры потребуется 5 трлн форинтов (?20 млрд). Организационные расходы самой Олимпиады составят 500 млрд форинтов (?2 млрд). Основную надежду здесь столичные власти возлагают на частный капитал, который может взять на себя до 80 проц всех затрат, информирует «Газета.Ru». Важную роль в подготовке Будапешта в проведении Олимпиады должен сыграть специальный олимпийский закон, проект которого сейчас уже полностью согласован и в октябре-ноябре может быть представлен на рассмотрение депутатов национального парламента. По словам Имре Икваи- Сабо, это даст гарантии частным инвесторам и городским властям. Вместе с тем, несмотря на отдаленную перспективу, времени на раскачку у чиновников не так много. Будапешт должен подать свою заявку на проведение Олимпиады в 2011 году, а окончательный выбор станет известен в 2013 году. Как считает член Олимпийского движения Будапешта Густав Биенерт, который является одним из разработчиков олимпийского законопроекта, в ближайшем будущем Олимпиада может состояться в одной из стран Восточной Европы, вопрос лишь заключается в том, будет это Прага, Варшава или Будапешт.