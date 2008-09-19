Титов назвал причину конфликта с Черчесовым

Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов рассказал о причинах конфликта со Станиславом Черчесовым, который был уволен с поста главного тренера команды вскоре после перехода Титова в "Химки". По словам футболиста, Черчесову не понравился интерес Титова к теме возвращения в "Спартак" Олега Романцева, пишет «Спорт Экспресс». Титов рассказал, что после поражения от московского "Динамо" (3:4), в матче пятого тура чемпионата России 2008 года, состоявшемся 13 апреля, до него дошла информация о возможном возвращении в "Спартак" Олега Романцева. По словам футболиста, он не поверил этим слухам, но попросил проверить их человека, которого считал "старшим товарищем". Этот человек пообещал все выяснить, но передал содержание своего разговора с Титовым Черчесову. "Судя по всему, этот стукачок так все преподнес, что Черчесов обиделся", - сказал Титов, добавив, что с тех отношение к нему со стороны главного тренера "Спартака" резко изменилось. 12 июля в матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" потерпел крупное поражение от ЦСКА (1:5), после чего Титов был переведен в дублирующий состав команды. 11 августа полузащитник перешел в подмосковные "Химки". 15 августа вскоре после поражения спартаковцев от киевского "Динамо" (1:4) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Черчесов был уволен с поста главного тренера. В настоящее время "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после 21 матча. По словам Титова, в его контракте с подмосковным клубом есть пункт, согласно которому он может покинуть команду, если она вылетит из премьер-лиги. Футболист подчеркнул, что он скорее завершит карьеру, чем будет играть в первом дивизионе.