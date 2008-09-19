Новым наставником «Авангарда» станет экс-тренер сборной Канады

Бывший наставник сборной Канады по хоккею Уэйн Флеминг, покинул пост помощника главного тренера клуба НХЛ "Калгари Флэймз" Майка Кинэна, чтобы возглавить омский "Авангард", сообщает NEWSru.com. "Мы с большим уважением относимся к работе, которую проделал Уэйн в нашем клубе, и высоко ценим его вклад, - приводит слова генерального менеджера "Флэймз" Дэррила Саттера официальный сайт клуба. - Мы понимаем, что возможность возглавить российскую команду является лучшим продолжением его карьеры". В свою очередь Флеминг поблагодарил клуб и пожелал "огонькам" побороться за Кубок Стэнли. "Я горжусь этими двумя сезонами, проведёнными в "Калгари" рядом с профессиональными и успешными людьми в хоккейном мире, - сказал Флеминг. - И у меня нет сомнений, что "Флэймз" способны выиграть Кубок Стэнли". Флеминг возглавлял национальную команду страны Кленового листа на двух чемпионатах мира (2001, 2002), где довел ее до четвертьфинала, а также входил в тренерский штаб на двух зимних Олимпиадах (2002, 2006) и Кубке мира 2004 года.