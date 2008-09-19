УЕФА обеспокоен политситуацией в Украине больше, чем подготовкой к Евро

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялось заседание Наблюдательного комитета Евро-2012, в работе которого приняли участие первые лица Европейского футбольного союза, президент ФФУ Григорий Суркис, вице-премьер-министр Украины Иван Васюник и глава исполнительной дирекции Евро-2012 Иван Федоренко. Это событие предшествовало заседанию Исполкома УЕФА, которое примет окончательное решение о проведении в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы ФФУ. Как сообщают участники заседания Наблюдательного комитета, УЕФА озабочен событиями в политической жизни в Украине и их возможным влиянием на состояние подготовки к турниру. «В первую очередь, члены наблюдательного совета озабочены не столько состоянием подготовки к турниру, сколько стабильностью политической ситуации в Украине», - подчеркнул Григорий Суркис. – Все остальное прошло достаточно конструктивно и компромиссно.» В частности, в начале заседания Генсек УЕФА Дэвид Тейлор обратился к Ивану Васюнику с предложением предоставить Европейскому футбольному союзу информацию о политической ситуации в Украине. По словам Тейлора, руководство УЕФА хотело бы избежать политических рисков в контексте выполнения гарантий и обязательств украинской власти перед УЕФА. В ответ вице-премьер заявил, что Евро-2012 стал чуть ли не первым проектом в Украине, который объединил все политические силы. Поэтому он заверил, что политическая ситуация не повлияет на подготовку страны к проведению финала 2012 года. Иван Васюник также подчеркнул, что впервые украинская делегация приехала с конкретными достижениями. Есть прогресс в плане инфраструктырных объектов. Особенно, что касается главного стадиона страны – НСК «Олимпийский». Эксперты УЕФА согласились с оценками вице-премьера и отметили существенный прогресс в подготовке НСК «Олимпийский». В то же время, в Ньоне заявляют, что реконструкция главной футбольной арены должна начаться в 2008 году, чтобы завершиться к 2010-ому. Также в УЕФА отметили предоставление правительством Украины финальных гарантий в плане подготовки аэропортов и инфраструктуры размещения. УЕФА будет продолжать мониторинг реализации конкретных проектов Евро-2012, обращаю особое внимание на реализацию всего, что Украина обязалась сделать для футбольного финала. Итоговое решение о перспективах дальнейшего участия Украины и Польши в подготовке к проведению чемпионата Европы 2012 года Исполком УЕФА обнародует 25-26 сентября в Бордо. Комментируя предстоящее заседание, Григорий Суркис выразил надежду, что его участникам не придется акцентировать внимание на политической ситуации в стране, которая получила право провести Евро-2012, а сосредоточиться на практических аспектах подготовки к турниру.