УЕФА обеспокоен политситуацией в Украине больше, чем подготовкой к Евро

19 сентября 2008, 11:48

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялось заседание Наблюдательного комитета Евро-2012, в работе которого приняли участие первые лица Европейского футбольного союза, президент ФФУ Григорий Суркис, вице-премьер-министр Украины Иван Васюник и глава исполнительной дирекции Евро-2012 Иван Федоренко. Это событие предшествовало заседанию Исполкома УЕФА, которое примет окончательное решение о проведении в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы ФФУ. Как сообщают участники заседания Наблюдательного комитета, УЕФА озабочен событиями в политической жизни в Украине и их возможным влиянием на состояние подготовки к турниру. «В первую очередь, члены наблюдательного совета озабочены не столько состоянием подготовки к турниру, сколько стабильностью политической ситуации в Украине», - подчеркнул Григорий Суркис. – Все остальное прошло достаточно конструктивно и компромиссно.» В частности, в начале заседания Генсек УЕФА Дэвид Тейлор обратился к Ивану Васюнику с предложением предоставить Европейскому футбольному союзу информацию о политической ситуации в Украине. По словам Тейлора, руководство УЕФА хотело бы избежать политических рисков в контексте выполнения гарантий и обязательств украинской власти перед УЕФА. В ответ вице-премьер заявил, что Евро-2012 стал чуть ли не первым проектом в Украине, который объединил все политические силы. Поэтому он заверил, что политическая ситуация не повлияет на подготовку страны к проведению финала 2012 года. Иван Васюник также подчеркнул, что впервые украинская делегация приехала с конкретными достижениями. Есть прогресс в плане инфраструктырных объектов. Особенно, что касается главного стадиона страны – НСК «Олимпийский». Эксперты УЕФА согласились с оценками вице-премьера и отметили существенный прогресс в подготовке НСК «Олимпийский». В то же время, в Ньоне заявляют, что реконструкция главной футбольной арены должна начаться в 2008 году, чтобы завершиться к 2010-ому. Также в УЕФА отметили предоставление правительством Украины финальных гарантий в плане подготовки аэропортов и инфраструктуры размещения. УЕФА будет продолжать мониторинг реализации конкретных проектов Евро-2012, обращаю особое внимание на реализацию всего, что Украина обязалась сделать для футбольного финала. Итоговое решение о перспективах дальнейшего участия Украины и Польши в подготовке к проведению чемпионата Европы 2012 года Исполком УЕФА обнародует 25-26 сентября в Бордо. Комментируя предстоящее заседание, Григорий Суркис выразил надежду, что его участникам не придется акцентировать внимание на политической ситуации в стране, которая получила право провести Евро-2012, а сосредоточиться на практических аспектах подготовки к турниру.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять