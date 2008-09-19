Австралийский велосипедист дисквалифицирован за допинг

Австралийский велосипедист Марк Роланд дисквалифицирован на два года за употребление допинга, сообщает «Газета.Ru». Такое решение было вынесено не на основании результатов допинг-проб, а в ходе следствия, которое доказало, что Роланд принимал гормон роста дважды в 2003 году и анаболический стероид дегидроэпиандростерон трижды в 2003 и 2004 годах. Глава Австралийского антидопингового агентства Ричард Ингс назвал этот случай уникальным как раз из-за того, что спортсмен наказан не за положительный результат допинг-пробы. Аннулированы все результаты 30-летнего Роланда с момента первого употребления гормона роста, с 27 августа 2003 года до его последнего выступления 25 апреля этого года. Дисквалификация Роланда истечет 24 апреля 2010 года.