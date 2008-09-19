Бангура: Мне приснилось, что забью «Арсеналу»

Гвинейский форвард киевлян не случайно задержался в смешанной зоне стадиона - он ждал, пока из раздевалки гостей к автобусу направится его давний знакомый Эмманюэль Адебайор. Появление тоголезца в теплой куртке и нахлобученной на голову шапке весьма оригинального дизайна было встречено восторженными криками самого Бангура и целого отряда его приятелей, без всяких церемоний оттеснивших в сторону репортеров и ставших долго и в разных ракурсах фотографироваться с нападающим «Арсенала», сообщает «Спорт.com.ua». Хорошо, что побеседовать с игроком, открывшим счет и имевшим впоследствии немало шансов отличиться, удалось еще до начала этой фотосессии. - Разочарованы тем, что команда упустила победу на последних минутах? - Обидно, конечно, ведь мы не просто вели в счете, а имели подавляющий перевес. Лишь на последних минутах соперник прижал нас к своим воротам, но я и мои партнеры даже в такой ситуации не должны были отдавать «Арсеналу» инициативу. Наша победа была бы справедливым исходом – тем более, что гол в ворота Богуша, мне кажется, забили сегодня из положения «вне игры». Но рассуждать об этом резона нет - будем готовиться к матчу с «Фенербахче», в котором, надеюсь, не повторим прежних ошибок. - Когда судья назначил пенальти, вы, ни с кем не советуясь, решительно взяли мяч и установили на 11-метровой отметке. Были уверены, что забьете? -Накануне мне приснилось, что я забиваю «Арсеналу». А потому, как только появилась возможность сделать сон явью, взялся исполнять этот пенальти. Сомнений в том, что у меня все получится, не возникало ни на секунду. -Что произошло с «Динамо» после того, как вы открыли счет? Команда расслабилась и слишком поверила в свои силы? - Я бы так не сказал. Мы понимали, насколько силен соперник, и не позволяли себе и мысли о том, что, имея перевес в один гол, можно чувствовать себя в безопасности. -Но вам, Исмаэль, после гола не удалось реализовать несколько практически идеальных шансов для взятия ворот... - Матч на матч не приходится. Порой каждый твой удар достигает цели, а порой - сколько ни старайся, мяч в сетку не идет. Сегодня, если бы фортуна была на моей стороне, я бы мог сделать хет-трик. А так - судьба позволила Бангура отличиться лишь однажды. - Быть может, вам просто недоставало в атаке травмированного Милевского? - Возможно, вы правы. В этом сезоне у нас с Артемом образовалась отличная атакующая связка, в которой мы здорово дополняем друг друга. Сегодня пришлось потрудиться за двоих, и я, признаться, очень устал. Но эта усталость во многом приятная: ведь мы были в шаге от победы над такой командой!