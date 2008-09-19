Победителем чемпионата Евросоюза по шахматам стал нидерландец

Гроссмейстер из Нидерландов Ян Верле стал победителем чемпионата Европейского союза по шахматам, завершившегося 18 сентября в Ливерпуле. В соревновании Ян Верле набрал восемь очков, на пол-очка опередив чеха Виктора Лазничку и англичан Майкла Адамса и Найджела Шорта. По семь очков набрали 11 участников, среди которых воспитанники советской шахматной школы Сергей Тивяков и Александр Белявский, выступающие за Нидерланды и Словению. Всего в турнире в Ливерпуле приняли участие 138 шахматистов, отмечает «РИА«Новости».