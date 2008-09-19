Роналдо хочет играть в парижском ПСЖ

Бразильский нападающий Роналдо, на этой неделе заявивший о том, что он готов подписать контракт с английским клубом "Манчестер Сити", рассказал, что у него есть еще один вариант продолжения карьеры. По словам футболиста, которому 22 сентября исполнится 32 года, он рассматривает возможность перехода в парижский ПСЖ, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Роналдо подтвердил информацию о своем переходе в "Манчестер Сити" 16 сентября, но в этот же день английский клуб обнародовал заявление о том, что он не заинтересован в приобретении бразильца. 19 сентября французское издание L’Equipe опубликовало интервью с Роналдо, в котором игрок заявил, что его переговоры с "Манчестер Сити" продолжаются. Что касается перехода в ПСЖ, то Роналдо признался, что ему нравится, как в последнее время развивается эта команда. "Я люблю Париж. У меня есть там квартира, и я часто бываю в этом городе", - добавил двукратный чемпион мира. 13 февраля 2008 года Роналдо получил разрыв крестообразной связки левого колена в матче чемпионата Италии за "Милан". Летом 2008 года итальянский клуб не продлил контракт с бразильцем. По словам нападающего, он готов сделать все, чтобы вернуться в большой футбол. Роналдо уверен, что сможет выйти на поле через два-три месяца.