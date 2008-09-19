Лаудруп: Я не думал о приглашении в «Спартак» новых игроков

Главный тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп опроверг слухи о том, что он намерен пригласить в команду датских футболистов. "На данный момент я не держу в уме имена потенциальных новичков из Дании. Вообще я пока не думал о приобретении новых игроков. У нас есть еще три месяца, в течение которых каждый футболист нынешнего состава может проявить себя. Сообщения в датской прессе об интересе к некоторым игрокам — это всего лишь утка", — приводит слова Лаудрупа Чемпионат.ру со ссылкой на TV2. Напомним, что источники в Дании сообщали о том, что новый наставник красно-белых хочет видеть в своей команде полузащитников Томаса Каленберга и Денниса Роммедаля.