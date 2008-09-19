Хьюз: Жо сразу заявил о себе в «Манчестер Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Марк Хьюз после матча с "Омонией" (2:1) в рамках первого раунда Кубка УЕФА не скупился на похвалу в адрес бразильского нападающего Жо, сделавшего дубль в этой встрече. "Жо блестяще сыграл в концовках обоих голевых эпизодов и может быть доволен собой. Когда в команду приходит новый игрок, особенно нападающий, важно, чтобы он сразу сумел о себе заявить. И Жо сделал это. Он отлично отработал весь матч и был за это вознагражден", - цитирует Хьюза Чемпионат.ру со ссылкой на интернет-издание The game.