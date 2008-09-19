Черчесов: Мне сложно поверить, что хозяин «Спартака» оказался марионеткой

Станислав Черчесов в интервью «МК» впервые дал комментарий решению клубного руководства о его отставке, которое было принято в середине августа после крупного домашнего поражения от киевского "Динамо". "Не хочу оперировать такими сильными словами, как "предательство", скажу дипломатичнее: видимо, после матча с киевским "Динамо" руководство клуба поменяло свою точку зрения. И по поводу того, за что меня уволили, лучше обратиться к тем, кто принимал решение, которое я, мне кажется, не должен комментировать. Сделать правильные выводы, провести профессиональный анализ своей работы — это да. Разумеется, я размышляю о произошедшем. Не бывает же такого, что все кругом плохие, а я хороший!", — заявил он. При этом экс-наставник красно-белых исключил вариант, при котором на решении председателя совета директоров клуба Леонида Федуна могла сказаться негативная реакция на поражение со стороны влиятельных болельщиков "Спартака". "Леонид Арнольдович был моим непосредственным начальником, мы два года вместе отработали, я с уважением к нему отношусь — и я не думаю, что стоит обсуждать такой вариант развития событий. Конечно, давление испытывает любой сотрудник такой команды, как "Спартак", тем более президент. Но мне сложно поверить в то, что хозяин клуба оказался марионеткой. Тот человек, который платит (то есть Федун), он ведь и заказывает музыку", — отметил Черчесов.