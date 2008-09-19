Формула-1. Алонсо принял решение остаться в «Рено»

Пилот "Рено" Фернандо Алонсо решил не принимать предложения "БМВ-Заубер" и "Хонды" о переходе. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на издание AS, испанец решил остаться на следующий сезон в своей нынешней команде, так как верит, что в связи с изменениями в регламенте результаты "Рено" в 2009 году смогут улучшиться. К тому же "БМВ-Заубер" предлагал долгосрочное соглашение, а "Рено" согласно на подписание нового однолетнего контракта. Если эта информация подтвердится, то "БМВ-Заубер", скорее всего, сохранит в своих рядах немца Ника Хайдфельда, которому в случае перехода Алонсо пришлось бы искать себе новую команду. Что касается "Хонды", то там должны остаться Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло.