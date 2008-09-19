Черчесов: Уход Калиниченко из «Спартака» пойдет ему на пользу

Бывший главный тренер московского "Спартака" Станислав Черчесов считает, что уход из команды полузащитников Егора Титова и Максима Калиниченко пойдёт им на пользу. "Что касается Калиниченко — он был травмирован. Этот человек, который многое сделал для “Спартака”, и моей обязанностью было поставить его на ноги и дать шанс. Титов же своим отношением к делу и игрой заслужил новый контракт с улучшенными условиями. Но потом я увидел, что Егор тяжело входит в сезон. А уже по ходу чемпионата он перестал отвечать определенным требованиям. Сейчас Егор и Максим в других командах — и я уверен, что мое решение пойдет на пользу не только “Спартаку”, но и самим ребятам", — приводит слова Черчесова издание «МК».