Футбол. Путь на тренировку стоил Леманну тысячу евро

Бывший вратарь сборной Германии по футболу Йенс Леманн прилетел на одну из тренировок своего клуба "Штутгарт" на вертолете, заплатив за перелет тысячу евро. Голкипер проживает в 250 километрах от тренировочной базы команды, расположенной в городе Берг (неподалеку от Штутгарта), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Фотографии Леманна, выходящего из вертолета, появились 19 сентября в немецких газетах. Мэр Берга Руперт Манн рассказал, что он получил несколько жалоб от жителей города, и пообещал поговорить с футболистом, если он вновь прилетит на тренировку на вертолете. В Берге проживают около 8200 человек. Йенс Леманн, которому 10 ноября исполнится 39 лет, завершил карьеру в сборной Германии по окончании Евро-2008, где немцы заняли второе место. Незадолго до начала чемпионата Европы он подписал контракт со "Штутгартом". До этого вратарь в течение пяти лет выступал за лондонский "Арсенал".