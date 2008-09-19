Андрей Шевченко: "Я скромен и неприхотлив"

Нападающий «Милана» Андрей Шевченко признался в потере прежнего звёздного статуса, отметил важность выступлений за сборную, пообещал посрамить критиков и призвал не судить строго юного Пато. — Андрей, вы чувствуете, что «Милан» нуждается в вас? — Я готов и нахожусь в полном распоряжении Анчелотти. Оптимистически оцениваю не только свои перспективы, но и команды в целом. — С одной стороны для тебя началась новая жизнь, а с другой — ты продолжил карьеру в цветах россонери. — Я доволен тем, как всё сложилось. Сейчас я чувствую себя значительно лучше, у меня даже изменилось выражение лица. — Однако поговаривают, что «Милан» находится в кризисе, в команде нервозная обстановка... — Я уверен, что мы преодолеем все трудности. Не забывайте, что за всё это время Анчелотти ни разу не смог собрать вместе всех своих лучших игроков. Однако сейчас всё изменится в лучшую сторону, ведь «Милан» уже не в первый раз долго раскачивается на старте сезона. Однако затем команда набирает высокую скорость. — Вы напомнили о себе двумя голами в составе сборной Украины, которая уверенно начала отборочную кампанию к чемпионату мира 2010. — Я очень рад, что смог забить важный гол в ворота сборной Белоруссии, реализовав пенальти, который мне доверили. Гол в ворота команды Казахстана также был неплох. — Украинская сборная всегда зависела от Шевы. Окажется ли «Милан» снова в зависимости от ваших выступлений? — Выступать за национальную команду для меня большая честь. Я никогда не буду искать повода для отказа от вызова в сборную. Что касается «Милана», то здесь нужно быть максимально честным и признать, что это я сейчас нахожусь в зависимости от россонери. Время нельзя повернуть вспять. — Чем объяснить, что вы одним из первых вернулись в Миланелло после выступлений за сборную? — Я постарался быть максимально пунктуальным и точно в срок возобновить подготовку к матчам серии А. Я хочу стать лидером «Милана» и уверен, что лучшее впереди. — Однако «Милан» пока не блещёт... — Россонери никогда не ошибались в решающих матчах. Когда во время сезона команда оказывалась на перепутье, мы всегда выбирали верную дорогу. — Мы увидим лучшую игру Шевы? — Пока рано давать прогнозы. На данный момент мне необходимо играть, нормально тренироваться. Пока всё идёт хорошо. По возвращении я уже отмечал, что моей первоначальной задачей будет вновь завоевать сердца поклонников команды. — Однако есть люди, которые не уверены в правильности решения о вашем возвращении в «Милан». Например, Алессандро Костакурта или Жозе Моуринью. — Я могу ответить им лишь своей работой и фактическими результатами. Я вернулся, не имея завышенных требований. Наоборот, я скромен и неприхотлив. Предоставляю себя в полное распоряжение Анчелотти и руководства клуба. — Какого вы мнения об игровых проблемах Пато? — Не нужно драматизировать ситуацию. Мой совет молодому коллеге — сохранять спокойствие и продолжать работать. Он совсем юн и у него большое будущее. — Не считаете, что футболка с седьмым номером становится неподъёмным грузом для тех, кто вынужден носить её после Шевченко, за семь лет выступлений в команде забившего 173 гола? — Уверен, что Пато поступил правильно, взяв этот номер. Он будет не просто носить футболку с седьмым номером на спине, но забивать голы и давать результат. — Тем не менее в чём причина его кризиса? — Потому что он молод и неопытен, причём не только в футболе, но также и в повседневной жизни. В его возрасте я тоже пережил похожий кризис. Он только привыкает к тому, что вынужден находиться в тысячах километрах от дома. Пато нуждается в поддержке. — Однако в своё время вы сами проявили себя с лучшей стороны уже в дебютном сезоне в «Милане», забив 24 гола в чемпионате. — Впервые я надел красно-чёрную футболку в 23-летнем возрасте. И уже тогда я был приучен к вниманию со стороны европейской прессы. А Пато всё ещё ребёнок. Ещё раз подчеркну: ему нужна поддержка, ведь он является будущим этой команды. — Каждое межсезонье появляются слухи об уходе Кака. После своего неудачного опыта в премьер-лиге, вы не собираетесь отговорить его от ухода из «Милана»? — Рики не нуждается в чужих советах. Он знает, как поступить в подобной ситуации. Кака может стать символом клуба, не просто душой команды, но её настоящим лидером. — Миланские болельщики уже забыли горечь, которую они испытали летом 2006 года после вашего ухода в «Челси». Тем не менее они наверняка ожидают получения подарка в виде гола в миланском дерби, которое состоится 28 сентября, через день после вашего дня рождения. — Я не хочу заходить так далеко в своих планах и мечтах. Давайте двигаться от игры к игре. — В миланском дерби вы встретитесь лицом к лицу с Моуринью. Чего он может достичь с «Интером»? — Работа в Италии станет для него полезным опытом. Думаю, что и здесь он добьётся успеха. — Какие у него могут возникнуть трудности? — Объективные проблемы, связанные с переездом в новую лигу, тем более такую сложную, какой является серия А. Моуринью понадобится какое-то время на адаптацию. championat.ru