Балтача: "Лобановский бы кое-что оторвал Бангуре"

Когда на следующий день после игры «Динамо» — «Арсенал» я пришел на работу, английские коллеги по «Чарльтону» встретили меня аплодисментами. После нескольких лет позорных выступлений киевлян в Лиге чемпионов, когда мне тут из раза в раз задавали один и тот же вопрос — «Что происходит с твоим бывшим клубом?» — наконец последовало признание того, что «Динамо» — команда европейского класса. Перед игрой тут несколько дней мусолилась тема, что киевляне — худшая команда прошлой Лиги чемпионов. Возможно, это вызвало у «канониров» недооценку своего соперника. Но это их проблемы. И это нисколько не преуменьшает достоинства хозяев поля. Это уже было другое «Динамо»: игроки, которых поддерживал забитый стадион, пусть и не «Олимпийский», наконец ответили болельщикам тем, чем во все времена славилось «Динамо», — стопроцентной или даже двухсотпроцентной отдачей на поле. В этот вечер футболисты и трибуны были единым целым, чего уже ой как давно не наблюдалось. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы киевляне вышли из своей группы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Конечно, обидно за упущенную победу. Тем более, на последних минутах матча. Когда я играл в «Динамо», для нас последняя минута длилась финальные полчаса. В это время мы практически не пропускали. Нынешнее «Динамо» в этом плане от того еще отличается. Не хватает игровой дисциплины. Это касается не только защиты (хотя мне тоже показалось, что Галлас забивал из офсайда), но и атакующего звена, упустившего море шансов сделать счет 2:0. Тот момент, когда Бангура в контратаке отдал пас Алиеву в недодачу... Можно только вспомнить нашего «папу» Валерия Лобановского, который говорил, что за такие вещи надо кое-что оторвать... "Богуш, к слову, мне понравился. Если бы я сейчас был игроком, то, имея за спиной такого вратаря, чувствовал бы себя уверенно" - сказал бывший защитник киевлян в интервью "Сегодня".