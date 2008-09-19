Сергей Савелий: "Я болею за "Ворсклу"

Сегодня гостем конференции на www.sport.com.ua был известный спортивный комментатор Сергей Савелий. Сергей Степанович с охотой отвечал на все вопросы наших читателей, не взирая на то, что некоторые были не совсем корректные. - Не пора ли дать дорогу молодым? – один из первых вопросов на конференции. - Всем отвечаю словами поэта М.Рыльского: «Лисіці брешуть на щити, а сонце устає на сході». Мои комментарии не совершенны. Поддерживаю идею дать дорогу молодым. Но... Молодые, ау, где вы? - Будете ли вы комментировать лигу чемпионов в это году? - Лига чемпионов на нашем канале не транслируется. Но я счастлив, что на мою судьбу выпал тот период, когда «Динамо» вышло в полуфинал Лиги и была достойна не только финала, но и победы в турнире. Тогда я работал на 8 играх команды. - Какая у Вас специализация как комментатора? Футбол, баскетбол...? Невозможно быть «в теме» всех видов спорта. - Я люблю комментировать борьбу. Раньше все рвались комментировать футбол, это могло сделать человека знаменитым, особенно, если еще взять флэш-интервью у Лобановского. Также сейчас специализируюсь на зимних видах спорта, особенно люблю биатлон. - Как можно так легко и просто комментировать такое количество разных видов спорта? Долго учились своему мастерству? А где вообще получали журналистское образование? - Я учился на факультете журналистики Киевского университета, специализация - радиожурналистика. Спорт я любил всегда, это с детства, которое я провел в селе. Сам я играл в футбол на уровне первенства области по обществу «Колос». Я интересовался всеми видами спорта. Когда учился в ПТУ, и там учитель физкультуры послал меня на соревнования по борьбе, также приобщился к этому прекрасному виду спорта. Потом влюбился в настольный теннис, и так постепенно приобщался к разным видам спорта. В женский гандбол меня привел Ефим Шарпанский. Одним словом, сама жизнь. - Вам не кажется что вы вкладываете слишком мало эмоций в свои комментарии, особенно футбола. Наверно из-за этого вас как комментатора не любят. - Бывает, завожусь. Но иногда бывают такие игры, что приходится голосом их оживлять. - Не хотите ли вы комментировать гонки Ф1? - Я просто не понимаю интереса к этим гонкам. Все ждут, чтобы колесо у кого-то потерялось, или кто-то врезался в кого-то. Вообще этого не понимаю... - Скажите пожалуйста, когда из ваших уст впервые родился такой коментаторский шедевр как «чітко» (піймав , стрибнув, вдарив, побіг, потрібне підкреслити), ставший в последствии вашей коментаторской визитной карточкой и пользуетесь вы им в кругу семьи или это только для внешнего употребления? - Не помню, и не замечал за собой, что я часто употребляю это слово. Теперь обращу внимание, и буду стараться использовать реже. - Долго ли Вы планируете нас радовать своими комментариями? - Хотелось бы до пенсии работать, а там, как здоровье позволит, и если руководство посчитает, что это нужно. - Как происходит подготовка к комментарию, например матча лиги чемпионов? Откуда берете статистическую информацию? заготавливаете ли какие-то фразы? - Фразы не заготавливаю, информацию беру из интернета. Плюс дома собрано немало архивных материалов, а остальное все в голове - много чего накопилось за годы работы. - Сергей Степанович, как вы относитесь к Дмитрию Джулаю? Кого считаете лучшим комментаторов на Украине, в СНГ, за всю историю? - Я уважаю Диму, и считаю, что он очень прибавил за последние годы. Разумно сочетает насыщенность репортажа фактами и не забывает про события на поле. Относительно других комментаторов, то мне нравится как работает Саша Глывинский. Раньше очень нравился Котэ Махарадзе, который сочетал комментаторство с искусством. В России работает здорово Василий Уткин. Маслаченко комментирует больше как бывший игрок, хотя это тоже интересно. - Я слышал как вы комментировали бокс в обзоре Олимпиады. Поэтому хочу у вас узнать пятерку лучших боксеров за всю историю. - Большим специалистом в боксе себя не считаю, но назову таких боксеров, которые по моему мнению лучшие – Валерий Попенченко, Серик Коканбаев, Виталий и Владимир Кличко, Мохаммед Али, и добавлю Васю Ломаченко. - Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, в Украине вкладывают много денег в футбольные клубы, но не вкладывают, чтоб сделать качественные футбольные трансляции? - Вкладывать или нет - это их дело. Я знаю о таком эффекте. Чем лучше показывать футбол, тем больше людям хочется пойти и смотреть вживую. Качество трансляций - у нас мало высококачественной техники, мало рабочих групп, которые работают на футболе. А какие у нас расстояния, сегодня надо показать из Львова, завтра из Симферополя. Мало у нас футбольных режиссеров, лучший из них Николай Рябов. Может в дальнейшем, в это и будут вкладываться деньги. - Неужели так тяжело нормально организовать хорошую трансляцию значащих спортивных событий? Например, на Олимпиаде вместо «золотого» финала Ломаченко нам показывают ПОВТОР финала Аргентина – Нигерия. Или трансляции чемпионата Украины могут начаться с 47-й, с 49-й минуты, иногда в пропущенное время забивают голы. - Очень сложно все предвидеть и организовать. Программа делается за 3 недели. Мы старались показывать события в удобное время для зрителей, а бой Ломаченко, к примеру, начинался в 14.36 по киевскому времени. Возможно, надо было показать и в прямой трансляции, и в записи, но об этом можно говорить только сейчас. Есть много проблем с организацией сигнала. К тому же , Перший Национальный - это не чисто спортивный канал. Поэтому мы старались показывать события Олимпиады в вечернее время, чтобы их увидела максимальная аудитория. - В каких ВУЗах страны лучше всего подготавливают журналистов? - Считаю, что у нас два настоящих факультета журналистики: Киевского и Львовского национальных университетов. - Сергей, скажите, пожалуйста, правда, что Вы являетесь президентом Федерации настольного тенниса? Какими видами спорта занимались? - Я был вице-президентом федерации настольного теннниса Украины, сейчас даже не вхожу в исполком. Футбол, борьба, а остальное все на любительском уровне. - Слышал, вы занимались борьбой. Каких успехов вы достигли в этом виде спорта? - Второй призер Полтавской области, общество «Трудовые резервы» в 1973 году. 2 место в Киевском университете. - За какую команду болеете в нашем чемпионате? 1 лиге? - В Премьер-лиге - за «Днепр» и «Ворсклу». В первой лиге - за «Княжу» - моя жена из Борисполя, а они там играют. Также неравнодушен к «Волыни». Луцк - очень красивый город. - Сергей, скажите пожалуйста, вы когда в этом году комментировали ЧМ пор биатлону в шведском Остерзунде, не встречались с тренером Сборной Швеции по хоккею Тимом Оутом? - Я знаю этот анекдот-быль, но это было не со мной.