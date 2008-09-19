Иван Яремчук: "В Лондоне будет другой "Арсенал"

Что и говорить обидно. Обидно, потому что первая встреча «Динамо» в новом розыгрыше Лиги чемпионов могла и, скажу больше, должна была закончиться победой киевлян, - сказал в интервью "Спорт-Экспрессу" бывший полузащитник "Динамо" Иван Яремчук. - До сих пор перед глазами стоит этот злополучный эпизод, когда два наших футболиста - Исмаэль Бангура и Александр Алиев - вышли вдвоем против одного защитника, и так бездарно распорядились прекрасной возможностью удвоить результат. Да, даже если бы эта контратака наших не закончилась голом, ее обязательно нужно было доводить до логического завершения в виде удара по воротам. Или хотя бы удержать мяч под своим контролем! Делается это по хрестоматии футбола элементарно - за счет набегающего из глубины поля третьего игрока, который на скорости врывается в свободную зону и фактически выходит один на один с голкипером соперников. По себе знаю, пропускать «оборотку» в такой ситуации очень обидно, но таковы непреложные футбольные законы. Не забиваешь ты - забивают тебе. И точка. Ну а противоядие в данной ситуации только одно - не доводить до подобных оказий. Судите сами, игра равная, моменты даются с огромным трудом, а тут в концовке встречи появляется такая возможность! Доведи эпизод до конца, забей и уйди победителем. Ну а так - «Арсенал» мгновенно организовал контратаку, слева провалился не уследивший за визави Андрей Несмачный, последовал убойный прострел из тех, о которых говорят - «без вариантов». Впрочем, если отбросить патриотические эмоции и отказаться от сослагательного наклонения, необходимо признать: результат матча - по игре. Вспомним, в первом тайме у «Арсенала» были очень неплохие моменты, и наше счастье, что реализовать их «канониры» не смогли. Другое дело, что после перерыва ситуация на поле резко изменилась, и по такой игре три очка в свою копилочку вполне могли положить уже киевляне, которые, будем объективны, демонстрировали вчера не менее современный футбол, чем более именитый противник. Некоторые из друзей интересуются моим мнением о новичках «Динамо» - вратаре Станиславе Богуше и полузащитнике Романе Еременко. Не хотел бы спешить с комплиментами. Вспомните, в свое время киевляне взяли блиставшего в «Днепре» Руслана Ротаня, и со временем футболист просто потерялся. Позавчера, к примеру, вышел на поле Асатиани, а я вообще удивился, как он появился в команде? Само собой, что Юрий Семин знает Малхаза по выступлениям за «Локомотив», но кто гарантирует, что сейчас грузинский легионер способен показывать тот же футбол, что и несколько лет назад в составе российского клуба? Не буду скрывать, английский клуб выглядел далеко не так мощно, как в прошлых сезонах. Причины? Видимо, на коллективных действиях «канониров» сказались кадровые потери. Прошлым летом команду покинул Тьерри Анри, в одиночку определявший всю игру «Арсенала» в линии атаки. В это межсезонье дружина Арсена Венгера осталась без перешедшего в «Барселону» Александра Глеба, а в среду в Киеве из-за травм не смогли сыграть чех Томаш Росицки и француз Самир Насри. Казалось бы, не все так трагично, но четкость рисунка игры куда-то потерялась, а новые исполнители компенсировать отсутствие прежних пока не могут. И тем не менее, я убежден, что «Арсенал» еще наберет оптимальную форму и поднимет голову: эта команда всегда борется -за чемпионство в далеко не слабенькой английской премьер-лиге а, кроме того, ставит перед собой привычно высокие цели в Лиге чемпионов. В Лондоне мы увидим в исполнении «канониров» совсем другой футбол и тем обиднее было упускать победу в столице Украины. То есть, со стратегической точки зрения результат достигнут позитивный. Не проиграть такой команде как «Арсенал», да еще и на старте группового турнира очень важно и приятно. Но представьте себе, какой прекрасный очковый почин могли бы сделать киевляне, и каким запасом уверенности обросла бы команда в начале большого пути. Что ни говори, обидно. Хотя рост наших зрительских притязаний не радовать, разумеется, не может.