Чемпионат Украины. 8-й тур. «Динамо» разгромило «Черноморец»

Состоялся матч 8-го тура Премьер-лиги Украины. «Динамо» дома разгромило противника. Результаты матча: «Черноморец» – «Динамо» – 0:3 «Черноморец»: Ширяев, Нижегородов, Мельник (Корнев, 46), Хименес, Белецкий (Ребенок, 77), Корытько, Косырин, Де Ла Аса, Гришко, Витти (Мельо, 55), Мжаванадзе. «Динамо»: Богуш, Бетао, Гиоане, Вукоевич, Алиев (Эль Каддури, 46), Бангура (Кравец, 46), Еременко, Михалик (Романчук, 80), Несмачный, Асатиани, Нинкович. Голы: Еременко (9), Гиоане (28), Кравец (47). Предупреждения: Нижегородов (18), Корытько (61) – Михалик (17) Удары (в створ): 3 (1) - 10 (4). Угловые: 2 - 0. Офсайды: 4 - 6.