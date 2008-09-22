Премьер-лига Украины. 8-й тур. Результаты всех матчей

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Украины. Их результаты: «Металлург» З – «Ильичевец» – 2:0 «Металлург»: Постранский, Опанасенко (Полевой, 46), Челядинский, Невмывака, Тигорев, Аржанов, Степаненко, Вернидуб (Кривцов, 77), Алозие (Рудыка, 90), Годин, Силюк. «Ильичевец»: Шуховцев, Мельник, Воробей, Ярошенко (Иващенко, 46), Кривошеенко, Савин, Кашевский (Полянский, 55), Сытник (Оберемко, 80), Чучман, Кирильчик, Нефедов. Голы: Годин (15), Силюк (52, с пенальти). Предупреждения: Челядинский (16), Силюк (45) – Кривошеенко (10), Кирильчик (18). «Кривбасс» - «Таврия» - 1:1 «Кривбасс»: Боровик Евгений, Костышин Виталий (Опря Анатолий, 92), Бюлюкбаши Дориан, Мелащенко Александр (Балабанов Константин, 75), Бартулович Младен, Ковальчук Петр, Грановский Александр, Рожков Игорь (Булку Эрвин, 80),Сердюк Вячеслав, Максимов Александр, Пашаев Павел «Таврия»: Бандура Александр, Алундерис Витас, Хайдучек Павел, Назаров Дмитрий, Галюза Илья, Гигиадзе Васил (Ковпак Александр, 71), Ильницкий Тарас, Любенович Желько, Голайдо Денис, Гоменюк Владимир, Зборовский Андрей (Йокшас Андрюс, 93). Голы: Бюлюкбаши (50, с пенальти) - Ковпак (72) Предупреждение: Балабанов (79) Удаление: Балабанов (85, повторное предупреждение) «Металлург» Д - ФК «Львов» - 2:0 «Металлург» Д: Дишленкович Владимир, Билозор Сергей, Березовчук Андрей, Боавентура Вилльям, Сержио Марио, Димитров Велизар, Зотов Александр, Макридис Константинос, Ткаченко Сергей (Сытник Александр, 71), Кингсли Санни Эке (Прийма Василий, 86), Тимченко Игорь ФК «Львов»: Марущак Марьян, Гальчук Любомир, Жданов Александр, Баранец Борис, Баранец Григорий (Гордиенко Дмитрий, 82), Кавацив Ярема, Кицута Анатолий, Панас Вадим (Данькив Андрей, 76), Федорчук Валерий, Худзик Павел (Шевелюхин Александр, 62), Полтавец Роман Голы: Кингсли (69), Тимченко (83) Предупреждения: Ткаченко (14), Боавентура (35), Сержио (88) - Баранец Г. (12) ФК «Харьков» - «Заря» - 2:3 ФК «Харьков»: Стойко Дмитрий, Комарницкий Виталий, Соколенко Андрей, Чеберячко Евгений, Городов Алексей, Милько Вадим, Козориз Иван (Гунчак Руслан, 62), Иванов Алексей (Белый Максим, 56), Сучков Алексей, Рибейро Андерсон (Платон Руслан, 69), Батиста Вильям Роша «Заря»: Комарицкий Андрей, Гаврюшов Андрей, Храмцов Алексей, Болохан Вадим, Шевчук Сергей, Каменюка Никита (Цимакуридзе Георгий, 84), Райчевич Мирко, Гомес Гарсиа Рубен (Половков Александр, 89), Бага Джулиус, Жуниор Луис Антонио Годой Алвис, Джихани Парит (Ермак Олег, 51). Голы: Гунчак (82, 90 - с пенальти) - Джихани (8), Жуниор (27), Цимакуридзе (88, с пенальти) Предупреждения: Рибейро (14), Комарницкий (51) - Шевчук (22), Комарицкий (90), Цимакуридзе (93) «Карпаты» - «Металлист» - 0:2 «Карпаты»: Романенко, Федорив, Петривский, Милошевич, Пшеничных, Худобяк, Годвин, Ткачук (Зенев 68), Ощипко, Кобин (Кожанов, 59), Фещук (Кузнецов, 64) «Металлист»: Горяинов, Майдана, Гуйе, Валяев, Эдмар, Обрадович, Рыкун (Фомин, 71), Девич (Курилов, 86), Коэльо, Бордиян (Тришович, 78) Голы: Эдмар (52), Коэльо (66) Предупреждения: Петривский (30), Ощипко (82) - Бордиян (37), Девич (42), Валяев (57). «Ворскла» - «Днепр» - 1:0 «Ворскла»: Долганский, Даллку, Красноперов, Маркоски (Деспотовски, 84), Кулаков (Главина, 91), Кравченко, Сачко (Чичиков, 84), Цурри, Медведев, Ярмаш, Есин «Днепр»: Кернозенко, Белик, Русол, Алсидеш, Холек, Калиниченко, Назаренко, Пашаев, Лёпа (Ферейро, 81), Лисицкий, Гусев (Ещенко, 81) Голы: Есин, 64 Предупреждения: Калиниченко, 7, Назаренко 27