Премьер-лига. 22-й тур. Результаты матчей

Состоялись матчи Премьер-лиги 22-го тура. Их результаты: Луч-Энергия – Локомотив – 2:3 (1:1) Голы: 1:0 – Асильдаров (6, пенальти), 1:1 – Сычев (31), 2:1 – Гвазава (60), 2:2 – Одемвинги (61), 2:3 – Сенников (63). ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ: Стойкич, Леандро, Д.Н.Смирнов, Павлючек (Новкович, 46), Кристич, Булыга, Дамьянович, Д.А.Смирнов, Гвазава, Данцев (Шевченко, 66), Асильдаров (Алвес, 73). ЛОКОМОТИВ: Чех, Янбаев, Баша (Перейра, 63), Родолфо, Сенников, Кочиш, Глушаков, Гуренко, Маминов, Одемвинги, Сычев (Муджири, 90). Химки – Сатурн – 2:1 (0:0) Голы: 1:0 – Якубко (58), 1:1 – Лоськов (63), 2:1 – Антипенко (90+1). ХИМКИ: Чичкин, Сабитов, Габриэл, Тривунович, Кудряшов, Динеев (Низамутдинов, 72), Ребежа (Эромоигбе, 35), Титов, Шоавэ, Пилипчук (Антипенко, 82), Якубко. САТУРН: Ботвиньев, Ангбва, Зелао, Дюрица, Нахушев, Иванов, Лоськов, Игонин, Немов, Окоронкво (Лебеденко, 90+3), Топич. Предупреждения: Пилипчук (11), Сабитов (26), Окоронкво (33), Кудряшов (42), Нахушев (60), Ангбва (69), Низамутдинов (75), Якубко (81). Амкар – Крылья Советов – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 - Дринчич (63). АМКАР: Нарубин, Сираков, Черенчиков, Калашников, Федорив, Пеев (Жиляев, 90+3), Дринчич, Дуймович, Гришин (Волков, 59), Новакович, Кушев (Сикимич, 86). КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ: Лобос, О Бом Сок (Шустиков, 38), Бут, Ярошик, Будылин, Р.Аджинджал, Таранов (Ковба, 76), О.Иванов, Леилтон, Салугин, Коллер. Динамо – Шинник – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Семшов (15), 2:0 – Семшов (90). ДИНАМО: Карчемарскас, Уилкшир (Ковальчик, 90+2), Колодин, Фернандес, Гранат (Танасиевич, 84), К.Комбаров, Димидко (Генков, 52), Семшов, Хохлов, Д.Комбаров, Кержаков. ШИННИК: Песьяков, Семочко, Джорджевич, Вьештица, Половинчук, Бояринцев, Ушенин, Лайзанс, Яшин (Гомис, 54), Бузникин (Д.Кудряшов, 82), Хазов (Монарев, 46). Предупреждения: Джорджевич (40), К.Комбаров (72), Гомис (73), Лайзанс (76), Фернандес (78). Томь – Терек – 2:0 (2:0) Голы: 1:0 – Йокич (5), 2:0 – Тарасов (29). ТОМЬ: Парейко, Катынсус, Вейич, Йокич, Стойка (Волков, 69), Янотовский (Радославлевич, 68), Климов, Концедалов, Тарасов, Скобляков, Мазнов (Харитонов, 84). ТЕРЕК: Лика, Омельянчук, Джабраилов, Илиев, Бендзь, Петре, Эссаме, Маргаритеску, Власов, Адиев (Кулик, 76), Панку (Сердюков, 46). Зенит – ЦСКА – 1:3 (0:1) Голы: 0:1 - Дзагоев (3), 0:2 – Вагнер Лав (57, пенальти), 0:3 – Дзагоев (64), 1:3 – Погребняк (88). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Пюйгренье (Домингес, 58), Крижанац, Ширл, Тимощук, Данни, Денисов, Зырянов, Аршавин, Погребняк. ЦСКА: Акинфеев, Одиа, Игнашевич, Григорьев, В.Березуцкий, Красич, Мамаев (Рахимич, 79), Шемберас, Жирков (Рыжов, 88), Дзагоев (Алдонин, 64), Вагнер Лав. Спартак – Рубин – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Ребров (15). СПАРТАК: Плетикоса, Шишкин, Филипенко, Йиранек (Штранцль, 12), Фатхи (Родригес, 64), Моцарт, Быстров, Ковач, Саенко, Рыжков (Дзюба, 68), Прудников. РУБИН: Рыжиков, Квирквелия, Шаронов, Попов, Салуквадзе, Сибайя, Семак (Нобоа, 64), Ребров, Рязанцев (Кобенко, 72), Карадениз, Бухаров (Кабзе, 82). Москва – Спартак Нч – 1:3 (0:1) Голы: 0:1 - Самсонов (44), 0:2 – Сирадзе (53), 0:3 – Калимуллин (65), 1:3 - Ст.Иванов (83). Незабитый пенальти: Бракамонте (69, штанга). МОСКВА: Амельченко, Кузьмин, Годунок, Шешуков, Калешин, Чеснаускис, Рикардо (Крунич, 67), Ст.Иванов, Ребко (Стрелков, 56), Самедов (Ставпец, 71), Бракамонте. СПАРТАК НЧ: Хомич, Ятченко, Джуович, Амисулашвили, Кисенков, Филатов, Самсонов (Кажаров, 84), Машуков, Шернас (Гогуа, 41), Гошоков (Калимуллин, 59), Сирадзе.

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