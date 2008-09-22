Премьер-лига. 22-й тур. «Зенит» позади

Состоялся матч 22-го тура между командами «Зенит» - ЦСКА. «Зенит» не сог выйти вперед. Результаты игры: Зенит – ЦСКА – 1:3 (0:1) Голы: 0:1 - Дзагоев (3), 0:2 – Вагнер Лав (57, пенальти), 0:3 – Дзагоев (64), 1:3 – Погребняк (88). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Пюйгренье (Домингес, 58), Крижанац, Ширл, Тимощук, Данни, Денисов, Зырянов, Аршавин, Погребняк. ЦСКА: Акинфеев, Одиа, Игнашевич, Григорьев, В.Березуцкий, Красич, Мамаев (Рахимич, 79), Шемберас, Жирков (Рыжов, 88), Дзагоев (Алдонин, 64), Вагнер Лав.

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