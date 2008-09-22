Чемпионат Испании. 3-й тур. Результаты матчей:

Атлетико – Рекреативо – 4:0 (1:0) Голы: 1:0 – Агуэро (7), 2:0 – Манише (52), 3:0 – Синама-Понголь (77), 4:0 – Синама -Понголь (88). АТЛЕТИКО: Купе, Сейтаридис, Уйфалуши, Переа, А.Лопес, Рауль Гарсия, Манише (Банега, 68), Макси Родригес, Симау (Луис Гарсия, 56), Синама Понголь, Агуэро (Барбера, 60). Эспаньол – Хетафе – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Ману дель Мораль (47, пенальти), 1:1 – С.Санчес (57). Депортиво – Мальорка – 0:0 (0:0) Валенсия – Осасуна – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Мата (82). ВАЛЕНСИЯ: Ренан, Мигель, Альбиоль, Алексис, Моретти, М.Фернандеш (Альбельда, 62), Эду (П.Эрнандес, 70), Хоакин, Мата, Вилья, Морьентес (Ангуло, 57). Альмерия – Малага – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Негредо (74). Бетис – Севилья – 0:0 (0:0) СЕВИЛЬЯ: Палоп, Москера, Прието, Эскюде, Драгутинович, Душер, Ромарик (Мареска, 56), Акоста (Х.Навас, 61), Адриано, Кануте, Луис Фабиано (Капель, 72). Нумансия – Вильярреал – 1:2 (1:0) Голы: 1:0 – Брит (43), 1:1 – Касорла (49), 1:2 – Х.Льоренте (76). Атлетик – Вальядолид – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Льоренте (50), 2:0 - Ираола (80, пенальти). Расинг – Реал – 0:2 (0:0) Голы: 0:1 - Де ла Ред (54), 0:2 - ван Нистелрой (74). РЕАЛ: Касильяс, Серхио Рамос, Каннаваро, Пепе, Хайнце, Диарра, Де ла Ред, Гути (ван дер Варт, 45), Игуаин (Савиола, 85), Рауль (Роббен, 69), ван Нистелрой. Спортинг Хихон – Барселона – 1:6 (0:2) Голы: 0:1 – Хави (27), 0:2 – Это'О (33), 0:3 – Хорхе (48, автогол), 1:3 – Мальдонадо (50), 1:4 – Иньеста (69), 1:5 – Месси (85), 1:6 – Месси (88). БАРСЕЛОНА: Вальдес, Д.Алвес, Пуйоль, Маркес, Абидаль, Хави, С.Кейта (Гудьонсен, 71), Бускетс (Касерес, 81), Иньеста, Это'О (Кркич, 67), Месси.