Чемпионат Италии. 3-й тур. Результаты матчей

Катания – Аталанта – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Паолуччи (59). Рома – Реджина – 3:0 (1:0) Голы: 1:0 – Пануччи (45+1), 2:0 – Аквилани (51), 3:0 – Перротта (90+3). РОМА: Дони, Кассетти, Лория, Пануччи, Риисе, Таддеи, Де Росси, Аквилани (Сисиньо, 87), Бриги, Менез (Перротта, 68), Вучинич (Тотти, 77). Кальяри – Ювентус – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 - Амаури (39). ЮВЕНТУС: Буффон (Маннингер, 46), Салихамиджич, Мельберг, Кьеллини, Молинаро, Маркьонни, М.Сиссоко (Тиагу, 60), Маркизио (Де Челье, 75), Недвед, Амаури, Яквинта. Фиорентина – Болонья – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Джилардино (37). ФИОРЕНТИНА: Фрей, Йоргенсен (Комотто, 57), Гамберини, Кролдруп, Гобби, Донадель, Фелипе Мело (Монтоливо, 75), Кузманович, Сантана, Джилардино (Паццини, 78), Йоветич. Лечче – Сиена – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Фиканья (39), 1:1 – Касерта (57). Палермо – Дженоа – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 - Кавани (39), 2:0 – Бово (58), 2:1 – Милито (89). Сампдория – Кьево – 1:1 (0:0) Голы: 1:0 - Франческини (49), 1:1 – Ланжелла (51). Торино – Интер – 1:3 (0:2) Голы: 0:1 - Пизано (24, автогол), 0:2 - Майкон (26), 0:3 – Ибрагимович (51), 1:3 – Аббрускато (76). ИНТЕР: Жулио Сезар, Майкон, Бурдиссо, Матерацци, Киву, Виейра, Камбьяссо, Х.Дзанетти, Адриано (Балотелли, 67), Ибрагимович (Крус, 88), Мансини (Куарежма, 64). Удинезе – Наполи – 0:0 (0:0) Удаление: Сантакроче (72, второе предупреждение, «Наполи»). Милан – Лацио – 4:1 (2:1) Голы: 1:0 – Зеедорф (8), 1:1 – Сарате (26), 2:1 – Дзамбротта (35), 3:1 – Пато (49), 4:1 – Кака (59). МИЛАН: Аббьяти, Янкуловски, Каладзе, Мальдини, Дзамбротта, Зеедорф (Фламини, 64), Гаттузо (Эмерсон, 78), Амброзини, Кака, Пато (Роналдиньо, 71), Боррьелло. ЛАЦИО: Каррисо, Лихтштайнер, Сивилья, Розегнал, Коларов, Брокки (Де Сильвестри, 79), Ледесма, Матузалем (Меньи, 68), Маури (Фоджа, 62), Пандев, Сарате.