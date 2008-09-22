Чемпионат Германии. 5-й тур. Результаты матчей:

Байер — Ганновер-96 – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – Рольфес (5), 2:0 – Хельмес (19), 3:0 – Хельмес (59), 4:0 – Хельмес (66). БАЙЕР: Адлер, Кастро (Швеглер, 68), Агги, Энрике, Кадлец, Рольфес, Аугусто, Видаль (Дум, 73), Барнетта, Кисслинг, Хельмес (Гекас, 68). Бавария — Вердер – 2:5 (0:2) Голы: 0:1 – Розенберг (30), 0:2 – Налдо (45), 0:3 – Озил (54), 0:4 – Писарро (59), 0:5 – Розенберг (66), 1:5 - Боровски (71), 2:5 - Боровски (85). БАВАРИЯ: Рензинг, Лелль (Оддо, 46), Лусио, ван Бейтен (Боровски, 46), Демичелис, Лам, ван Боммел, Зе Роберто (Соса, 66), Швайнштайгер, Подольски, Тони. ВЕРДЕР: Визе, Бениш, Налдо, Мертезакер, Предль, Враньеш, Бауманн (Хунт, 46), Озил (Нимейер, 77), Диего, Розенберг (Саного, 70), Писарро. Шальке-04 — Айнтрахт – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Охс (41, автогол). ШАЛЬКЕ: Фарманн, Рафинья, Крстаич, Бордон, Вестерманн, Кобиашвили, Энгелар, Джонс, Ракитич (Санчес, 72), Фарфан, Кураньи (Штрайт, 83). Энерги — Бохум – 1:1 (1:0) Голы: 1:0 – Соренсен (13), 1:1 - Яхия (47). Арминия — Кельн – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 - Кампер (74), 2:0 – Вихнярек (76). Боруссия М — Герта – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Качар (11). Вольфсбург — Гамбург – 3:0 (3:0) Голы: 1:0 – Дежага (15), 2:0 – Мадлунг (22), 3:0 - Графит (28). ГАМБУРГ: Рост, Демель, Алекс Силва, Матийсен, Атуба, Яролим, де Йонг, Троховски (Петрич, 65), Боатенг (Питройпа, 29), Герреро, Олич (Невес, 82). Штутгарт — Карлсруэ – 3:1 (1:1) Голы: 0:1 – Фрайз (8), 1:1 – Хедира (23), 2:1 – Гомес (68), 3:1 – Марика (87). ШТУТГАРТ: Леманн, Осорио, Буларуз, Ташчи, Бока, Хедира, Ланиг, Хитцльшпергер, Шимак (Хильберт, 46), Какау (Марика, 70), Гомес (Манджек, 89). Хоффенхайм — Боруссия Д – 4:1 (2:0) Голы: 1:0 - Ибишевич (5), 2:0 – Салихович (25), 3:0 – Ибишевич (47), 4:0 – Карлос Эдуардо (67), 4:1 – Сантана (90+1).