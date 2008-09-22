Адвокат: Никто в раздевалке после матча не смеялся

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат после поражения от ЦСКА (1:3) в 22-м туре премьер-лиги рассказал о настроении команды, а также похвалил ЦСКА и Денисова. «Если вы думаете, что игрокам нужен был разнос, ошибаетесь – они расстроены не меньше болельщиков и главного тренера. Уж поверьте. Никто в раздевалке после матча не смеялся. Один знаменитый тренер – кажется, это был Фабио Капелло – как-то сказал: «По статистике те команды, которые больше обороняются, чаще выигрывают». Сегодня был как раз такой случай. Знаете, если команда может создать такое количество голевых моментов в матче с одним из российских топ-клубов, коим ЦСКА является до сих пор, то это говорит о том, что у вас действительно отличная команда! Просто в матче с Леверкузеном в Кубке УЕФА весной, например, все у нас отлично получалось. А вот сегодня что-то пошло не так… Еще я хочу сказать несколько теплых слов о Денисове. В нескольких последних матчах, включая сегодняшний, Игорь показал просто выдающийся футбол. Можно было бы выделить и других игроков, но Денисов заслужил особой похвалы», – цитирует Адвоката СПОРТ СЕГОДНЯ.