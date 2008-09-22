Янкович возглавила чемпионскую гонку

В обновившейся в понедельник чемпионской гонке WTA произошла смена лидера. Сербская теннисистка Елена Янкович потеснила с первой позиции американку Серену Уильямс. Россиянка Динара Сафина по-прежнему замыкает первую тройку. Ее соотечественница Елена Дементьева поднялась на четвертую строчку, а Светлана Кузнецова на седьмую. Во втором десятке чемпионской гонки Надежда Петрова поднялась с 18-го на 15-е место. 1 (2). Янкович (Сербия) 3780 2 (1). С.Уильямс (США) 3680 3 (3). Сафина (Россия) 3553 4 (5). Дементьева (Россия) 2965 5 (4). Иванович (Сербия) 2882 6 (6). Шарапова (Россия) 2515 7 (8). Кузнецова (Россия) 2322 8 (7). В.Уильямс (США) 2106 9 (9). Радваньская (Польша) 2055 10 (10). Звонарева (Россия) 1935 15 (18). Петрова (Россия) 1378 16 (15).Чакветадзе (Россия) 1313 31 (29). Клейбанова (Россия) 778 33 (31).Кириленко (Россия) 761 50 (48). Макарова (Россия) 516 67 (65). Веснина (Россия) 401 68 (71). Кудрявцева (Россия) 398 73 (73). Павлюченкова (Россия) 360 79 (79) Ан.Родионова (Россия) 338 83 (84). Душевина (Россия) 313 86 (85). Воскобоева (Россия) 297