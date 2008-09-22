Сафина вошла в первую тройку рейтинга WTA

В опубликованном в понедельник рейтинге WTA россиянка Динара Сафина вошла в лидирующую тройку, поднявшись сразу на две позиции. Лидирует, по-прежнему, представительница США Серена Уильямс. Сербка Елена Янкович осталась на втором месте. В свою очередь, Надежда Петрова поднялась на две позиции и теперь занимает 18-е место. 1 (1). С.Уильямс (США) 4091 2 (2). Янкович (Сербия) 3885 3 (5). Сафина (Россия) 3747 4 (3) Иванович (Сербия) 3533 5 (4) Дементьева (Россия) 3470 6 (6) Шарапова (Россия) 3041 7 (7) Кузнецова (Россия) 2870 8 (8) В.Уильямс (США) 2386 9 (9) Звонарева (Россия) 2167 10 (10). Радваньская (Польша) 2146 11 (11). Шнидер (Швейцария) 1827 12 (13). Чакветадзе (Россия) 1782 13 (12). Гантухова (Словакия) 1770 14 (14). Бартоли (Франция) 1635 15 (16). Пеннетта (Италия) 1555 16 (15) Азаренко (Белоруссия) 1543 17 (17). Возняцки (Дания) 1483 18 (20). Петрова (Россия) 1449 19 (18).Корне (Франция) 1389 20 (21). Цибулкова (Словакия) 1257 33 (27). Кириленко (Россия) 891 35 (34). Клейбанова (Россия) 835 60 (60)Макарова (Россия) 534 62 (62). Веснина (Россия) 511 75 (76). Павлюченкова (Россия) 455 77 (74). Ан.Родионова (Россия) 438 81 (71) Душевина (Россия) 432 82 (82) Кудрявцева (Россия) 432