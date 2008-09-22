NY Post: Жердев произвел невыразительное впечатление

Нападающий Николай Жердев произвел крайне невыразительное впечатление во время первых дней открывшегося недавно тренировочного лагеря «Рейнджерс». «Жердева взяли, чтобы заменить Ягра, но пока для этого нет никаких предпосылок. В то время как одноклубники Николая занимались так, будто на дворе середина сезона, Жердев двигался очень медленно, в двусторонке допустил грубую ошибку, которая привела к голу, а также неоправданно шел в обыгрыш. Их тройка с Гомесом и Нэслундом была настолько неэффективна, что наставник Том Ренни вынужден был искать другие сочетания», - пишет обозреватель New York Post Ларри Брукс, слова которого приводит «Спорт Экспресс».