В Ванкувере прошла акция протеста против Игр-2010

Акцию протеста против проведения в Ванкувере зимней Олимпиады-2010 устроила в ночь на понедельник по московскому времени группа Olympic Resistance Network. Около трех десятков демонстрантов, среди которых были и представители коренных народов Канады, попытались сорвать церемонию по случаю отправления из Порт-Моуди (провинция Британская Колумбия) агитационного поезда Spirit Train. Состав должен пройти через всю страну с остановками в 10-ти городах, рекламируя предстоящую Олимпиаду. 18 октября агитпоезд должен прибыть на конечную станцию маршрута - в Монреаль, а осенью будущего года совершить путешествие в обратном направлении. По завершении Игр члены канадской сборной могут совершить на нем еще одну поездку по стране. Нынешняя демонстрация членов Olympic Resistance Network проходила под лозунгами защиты земельных прав канадских индейцев и требований помощи бездомным Ванкувера, напоминает ИТАР-ТАСС. Ранее противники проведения Олимпиады уже организовывали ряд хулиганских вылазок: полтора года назад похитили олимпийский флаг с флагштока в центре Ванкувера накануне приезда делегации МОК, совершили несколько актов вандализма в отношении городской достопримечательности - «Олимпийских часов», отсчитывающих время до начала церемонии открытия Игр, устроили шумную акцию на церемонии включения подсветки олимпийского и паралимпийского флагов.