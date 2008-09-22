Сборная России не попала в финал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Игорь Андреев в решающем матче полуфинала Кубка Дэвиса не смог обыграть Хуана Мартина дель Потро, сообщается на официальном сайте турнира. Встреча закончилась победой 19-летнего аргентинца со счетом 6:4, 6:2, 6:1. Андреев начал матч, проиграв первый же гейм на своей подаче. Этого оказалось достаточно, чтобы первый сет остался за аргентинцем. При счете 2:2 во втором сете Андреев проиграл восемь геймов подряд, и Дель Порто не составило труда довести матч до победы, сообщает «Лента.ru». Напомним, в первый игровой день полуфинала, который проходил в Буэнос-Айресе, россияне проиграли обе встречи, после чего Аргентина повела 2:0. Впоследствии, после побед пары Турсунов – Куницын и Николая Давыденко, сборная России сравняла счет, и исход полуфинала зависел от итога встречи Андреев – Дель Порто. В финале турнира сборная Аргентины встретится с Испанией, которая в Мадриде победила сборную США 4:1.