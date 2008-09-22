Шустер: Главным было первыми открыть счет

Главный тренер "Реала" Бернд Шустер прокомментировал клубной пресс-службе вчерашний гостевой поединок примеры с "Расингом" (2:0) и повреждение, полученное в этой игре полузащитником Гути, сообщает «Спорт Экспресс». "Мы выглядели значительно лучше соперника. Знали, что главное - забить первыми и сделали это. Мои футболисты в каждой встрече выполняют огромный объем работы, поэтому не могут проиграть или свести матч к ничьей из-за того, что прилагают недостаточно усилий, - отметил немецкий специалист. - Расстроило повреждение Гути. Выступающие на его позиции Весли Снайдер и Гонсало Игуаин также травмированы, поэтому я надеюсь, что с Гути ничего серьезного не произошло, и вскоре он вернется в строй".