Кака: Мы доказали, что являемся командой

Полузащитник "Милана" Кака не скрывал радости после завершения матча чемпионата Италии с "Лацио" (4:1). 26-летний бразилец стал минувшим вечером автором четвертого гола в ворота римлян. "Этой победой мы доказали, что мы не просто группа индивидуалистов, а, прежде всего, команда. Нам предстоит еще много работать, но улучшения в игре "Милана" заметны уже сейчас, - приводит слова хавбека «Спорт Экспресс». - Я рад выступать в одной команде с моими соотечественниками Роналдинью и Пату. Но еще более меня воодушевляет возможность выходить на поле вместе с такими легендарными мастерами, как Мальдини, Амброзини и Зеедорф".