Завтра «Трактор» может стать автором нового рекорда КХЛ

Челябинцы разбушевались не на шутку. Подопечные Андрея Назарова продолжают свое победное шествие, которое достигло уже 5 встреч. В которых "Трактор" творит чудеса в атаке, забрасывая не менее 4 шайб в каждой игре! Не устоял под таким напором даже "Ак Барс", впервые в этом сезоне проигравший в основное время. При этом челябинцы действуют весьма своеобразно. В первом периоде - открытый хоккей. "Трактор" лидирует по количеству как заброшенных в этой трети матча шайб (12), так и пропущенных (11 - столько же у "Барыса"). А во второй 12-минутке челябинцы лучше всех действуют в защите (2 пропущенных гола). Кстати, не стал нарушать традицию и "Ак Барс", выигравший заключительный период. Всего же казанцы в 8 встречах выиграли последнюю треть 7 раз. Как известно, главное, в чем превосходит "Трактор" все остальные клубы КХЛ, это реализация большинства. Имея численное преимущество, команда Назарова забросила уже 13 шайб, а реализация большинства составляет 28,3 процента. Оба показателя - лучшие в нынешнем сезоне. Но, как выяснилось, сила челябинцев еще и в их вратаре Сергее Мыльникове. Сын голкипера сборной СССР, олимпийского чемпиона Калгари-1988 и трехкратного чемпиона мира провел всего 3 матча (причем только с "Ак Барсом" вышел в стартовом составе), пропустив 4 шайбы. А по проценту отраженных бросков Мыльников-младший - и вовсе № 1 в КХЛ (94,9 процента - 75 из 79), отмечает «Спорт Экспресс». В то же время, пока "Трактор" громил "Ак Барс", лидеры казанцев решали свои задачи. Данис Зарипов, отличившийся в последнем периоде, стал единоличным лидером по системе "гол+пас" - 13 (7+6) очков. Правда, Яна Марека из "Магнитки" он опережает только благодаря большему числу шайб. По которым, между прочим, Зарипов догнал лидера чемпионата, словака Марцела Хоссу из рижского "Динамо". Преследует этот дуэт еще один нападающий "Ак Барса" Алексей Морозов, записавший на свой счет результативный пас - 12 (5+7) очков. Ну а "Трактор" завтра может стать рекордсменом КХЛ. Для этого ему нужно совсем ничего - обыграть дома "Ладу", потерпевшую на выезде 3 поражения в 3 матчах. Этот выигрыш станет для челябинцев 6-м подряд. Пока же серию из 5-побед выдали три клуба - "Трактор", "Локомотив" и "Динамо". Но два последних свое победное шествие уже завершили.