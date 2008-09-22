Фергюсон: Мы могли увезти из Лондона три очка

Наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон был разочарован ничейным исходом матча чемпионата Англии с "Челси" (1:1). "Мы упустили хороший шанс увезти из Лондона три очка. Если бы действовали чуть-чуть активнее, то так бы и случилось, - цитирует «Спорт Экспресс» главного тренера манкунианцев. - Мы хорошо начали, но потом немного снизили скорости, что позволило сопернику прийти в себя во время перерыва. Во втором тайме мои подопечные отчасти утратили контроль над мячом, и в результате игроки "Челси" смогли создать несколько моментов у наших ворот".