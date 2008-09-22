Минейру заключил контракт с «Челси»

Бразильский полузащитник Минейру согласовал условия личного контракта с "Челси" и в ближайшие сутки будет официально представлен в качестве новичка "аристократов". В составе лондонской команды 33-летний бразилец, летом на правах свободного агента покинувший "Герту", призван заменить надолго выбывшего из строя ганца Майла Эссьена, сообщает Reuters. К тому же во вчерашнем матче с "МЮ" (1:1) повреждение получил еще один полузащитник "Челси" - португалец Деку, сроки восстановления которого будут определены позднее. "Сейчас мне необходим такой игрок, как Минейру, поскольку мы надолго потеряли Эссьена, и теперь только Джон Оби Микел способен закрыть позицию опорного полузащитника, - отметил наставник лондонцев Луиз Фелипе Сколари. - На этой неделе играть Минейру не будет, но, может быть, через 10 дней он будет готов помочь команде".