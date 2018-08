Победители «Олимпийских фантазий» вернулись из Пекина

По приглашению Visa двадцать лауреатов третьего всеукраинского конкурса детского рисунка «VISA Олимпийские фантазии» из всех регионов страны в сопровождении родителей/опекунов приехали в Киев для участия в познавательно-развлекательной программе, из уст национальных победителей услышали об Олимпийских играх и получили памятные призы. В этом году благодаря поддержке Visa и украинских банков в конкурсе смогли принять участие воспитанники из более чем 100 детских домов и интернатов по всей Украине Победители конкурса стали гостями Visa на Летних Олимпийских играх 2008 в Пекине, Китай Победители третьего всеукраинского конкурса детского рисунка “Visa Олимпийские фантазии” Аделаида Ищенко, воспитанница Межевского аграрного лицея-интерната (Приватбанк) и Анна Лиманская, ребенок держателя карты Visa (Swedbank) из г. Кривой Рог посетили Летние Олимпийские игры 2008 в Пекине. Национальное жюри всеукраинского конкурса детского рисунка “Visa Олимпийские фантазии”, торжественное заседание которого состоялось в Киеве в июне этого года, признало творческие работы Аделаиды и Анны “Пекин 2008 – єдина спортивна родина ” и “We Are Together ” лучшими и доверило им право представлять Украину в творческом соревновании на международном уровне. Юные художницы стали обладательницами 2-х главных призов конкурса – поездок на Олимпийские игры на двоих (ребенок-победитель конкурса и родитель/опекун), которые предоставила международная платежная система Visa. Организаторами конкурса “Visa Олимпийские фантазии”, который в Украине проходил уже в третий раз, выступает международная платежная система Visa Inc. Конкурс традиционно проводится при поддержке украинских банков, в этом году партнерами акции выступили: Приватбанк, Укрексимбанк, ПУМБ, Swedbank, Ощадбанк, Укрпромбанк, Кредитпромбанк, Надра банк, Банк Фінанси та Кредит, Банк Кредит Днепр, Місто Банк и Банк Південний. Международный конкурс детского рисунка «Visa: Олимпийские Фантазии» является частью программы Visa Inc. по поддержке Олимпийских игр и проводится среди детей в возрасте 10-14 лет. Организованный в 1994 году и приуроченный к Зимним Олимпийским играм в Лиллехаммере, конкурс оказался чрезвычайно успешным мероприятием, и с тех пор своеобразная творческая олимпиада проходит в каждом Олимпийском году и дает возможность юным художникам из разных стран посетить Олимпийские игры. В этом году конкурс проходил в 18 странах мира, представляющих все регионы Visa Inc.: Великобритании, Бразилии, странах Каррибского бассейна, Канаде, Колумбии, Кении, Китае, Мексике, Марокко, Гонконге, Польше, России, Сербии, Украине, Южной Африке, Хорватии, Чили и Японии. В Украине конкурс “Visa: Олимпийские фантазии” проводится среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также детей держателей карт Visa банков-участников в возрасте 10-14 лет. В этом году на конкурс пришло более 2,5 тыс. рисунков со всей Украины. Конкурс продолжался с 1 февраля по 30 марта 2008 г. Оценивало работы юных украинцев экспертное жюри, в которое вошли известные деятели искусства, художница Евгения Гапчинская и основатель издательского дома А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА детский писатель Иван Малкович, а также представители Visa и банков-участников. Выбор победителей основывался на оригинальности и художественной ценности работы, воображении участника и на том, как его произведение отражает тему конкурса – “Один мир – Одна мечта!”. Visa, как компания-лидер в области инноваций, в этом году ввела новый элемент в конкурс “Visa: Олимпийские фантазии”: к рассмотрению принимались работы, созданные на компьютере. Дети оценили нововведение компании Visa, и уже в этом году в адрес конкурса поступило 7 цифровых рисунков. В составе украинской делегации также был двенадцатилетний Володя Оратовский, воспитанник киевского детского дома “Малятко”, который выиграл поездку на Олимпиаду 2008 в Пекине как победитель глобального конкурса «Visa: Олимпийские Фантазии - 2006». Вместе с юными художниками из других стран ребята провели 5 незабываемых дней в Пекине (Китай), познакомились с достопримечательностями и традициями этой необыкновенной страны, посетили захватывающие соревнования Олимпийских игр и приняли участие в увлекательной программе, которую для них подготовила международная платежная система Visa Inс. – топ спонсор Олимпийских игр.