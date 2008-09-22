Сучков: Засучим рукава и будем работать

Алексей Сучков оказался одним из самых активных и полезных футболистов в матче 8-го тура ЭпиЦентр-Чемпионата Украины против луганской "Зари". Перед игрой он пообещал, что сделает голевой пас. Так и вышло. После навеса Сучкова забил Руслан Гунчак. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы не проиграть. Послематчевое флэш-интервью Алексей давал в далеко не радужном настроении, сообщает Террикон. - Алексей, есть хоть какое-то удовлетворение от матча против "Зари"? - Да какое может быть удовлетворение, если проиграли и вообще до сих пор никак не можем выиграть!? Естественно, никакого удовлетворения мы не можем испытывать. Больше всего обидно из-за болельщиков. Они нас поддерживают в каждой игре, а мы всё не можем дать результат. Хотя, я не считаю, что мы по игре так уж уступили "Заре". У луганчан стали реальные моменты появляться разве что в конце матча, когда отыгрываться надо было, и мы побежали. Ну что поделаешь, будем работать. - Ты в игре с "Зарей" сделал не меньше десятка опасных навесов, но лишь один из них увенчался голом. Как считаешь, почему хромает реализация? - Мне тяжело сказать. Не знаю. Наверное смешно оправдывать это психологией. Может всё-таки мастерства нам не хватает в каких-то моментах. Может смелости, напористости. В Англии ведь просто делают "свечи" в штрафную, а нападающие вылетают, и как гвозди вбивают эти мячи в ворота. - Очень много "дырок" было в защите. Чем можно это объяснить? - При таком результате можно сейчас повесить всех собак на защитников и сказать, что это они плохо сыграли. Но выигрывают и проигрывают все вместе. Нужно не кричать, что тот плохой, а этот хороший, а всем вместе сесть разобраться и не допускать больше ошибок. - Своим последним предложением ты, собственно, и ответил на напрашивавшийся вопрос - как выходить из ситуации в которой оказалась команда? - Ну что, главное не опускать руки, а засучив рукава, дальше работать и работать.