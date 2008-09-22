Худобяк: Это просто ужас

Вчера Карпаты потерпели третье поражение в чемпионате, уступив дома Металлисту. Но болельщиков зелено-белых пугает другое, после восьми сыгранных туров, в активе команды всего лишь одна победа. Тем более что обыграли подопечные Олега Кононова мариупольский Ильичевец, который на данный момент уверенно сохраняет за собой последнюю строчку в турнирной таблице, сообщает FOOTBALL.UA. К слову, после игры с Металлистом у игроков Карпат остались разные впечатления. Игорь Худобяк, полузащитник Карпат: - В первом тайме мы достойно боролись, а вот после перерыва пропустили совсем необязательный мяч. Я даже не знаю, как так можно было сыграть в защите? Вроде бы и играли неплохо, а в итоге все равно ничего не получилось. После пропущенного мяча Карпаты открылись, и Металлист получил необходимый простор в атаках, поэтому харьковчане забили второй гол. Не понимаю, почему у нас такая беззубая игра. Кроме навесов с флангов, по сути, у Карпат ничего не было. Тем более что подачи особой выгоды нам не принесли. За весь матч у нас не было ни единого стопроцентного момента, чтобы забить мяч, только несколько "полумоментов". Это просто ужас... Игорь Ощипко, защитник Карпат: - Честно говоря, Металлист не впечатлил, и нельзя утверждать, что харьковчане нас переиграли. К сожалению, как бы там ни было, мы потерпели поражение. А когда ты проигрываешь, то не можешь быть доволен ни собственной игрой, ни игрой команды... Эдмар, полузащитник Металлиста: - Как игралось с Карпатами после матча с Бешикташем? - Нам нужно было восстановиться после турецкого матча, поэтому команда немного расслабилась - в сауну сходили. Ведь известно, что Карпаты всегда очень хорошо играют дома, нужно было хорошо подготовиться. - Твой гол - следствие ошибки защитников? - Наверное, потому что за мной никто не следил при подаче стандарта. - Откуда у вас столько сил? - Это просто очень огромное желание играть!